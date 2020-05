Echtpaar neemt uitvaartcentrum in Holten over van Monuta

Nieuwe winkel voor duurzame cadeaus in Nijverdal krijgt subsidie: ‘Belache­lijk’

13:11 NIJVERDAL - De Stichting Platform Duurzaam Hellendoorn opent in juni een winkel waar mensen duurzame cadeautjes kunnen kopen en informatie over duurzaamheid kunnen inwinnen. De winkel komt in het pand van Oudelaar Optiek aan de Grotestraat 164 in Nijverdal én krijgt subsidie. Met dat laatste is de VVD niet blij.