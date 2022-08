Echtpaar Snellink uit Nijverdal 60 jaar getrouwd, maar dat had zomaar anders kunnen lopen

De wever uit Nijverdal en naaister uit Hulsen leerden elkaar kennen op ‘de huwelijksmarkt’. Ofwel tijdens het flaneren van jongens en meisjes in de huwbare leeftijd langs de Grotestraat. „Het was direct raak”, vertelt Rits. Maat toen hij kort daarna op vakantie in Nunspeet ging, zorgde een flirt voor problemen. „Ali kreeg daar lucht van en moest mij toen niet meer.”

Weer samen

Een klein jaar later kwamen ze elkaar weer tegen in Nijverdal toen Ali een boodschap moest doen. „Ze stapte af en we zijn samen teruggefietst naar Hulsen en toen was de verkering weer aan”, vertelt Riks. En die bleef nu ook aan. In 1962 trouwde het stel en trok in bij de ouders van Ali. Het huis aan de G.H. Kappertstraat werd verbouwd en opgedeeld. De jonggeliefden zouden op termijn van de achterkant naar de grotere voorkant verhuizen en ruilen met de ouders.

Overlijden

Maar dat plan werd doorkruist door het plotselinge overlijden van haar ouders. „Het huis moest worden verkocht en we hadden niet het geld om het kopen. We zijn toen verhuisd naar de Olde Blenkestraat en elf jaar geleden naar de Jacob van Houtestraat. Mijn vrouw is minder goed ter been. Hier is alles gelijkvloers en we zitten dicht bij alle winkels en andere voorzieningen”, zegt Riks.

‘Er voor elkaar zijn’

Het stel kreeg twee zonen en een dochter, heeft inmiddels acht kleinkinderen en zelfs een achterkleinkind. „En de tweede is op komst.” Zorgen voor elkaar en er altijd zijn voor elkaar is volgens Rits het geheim van de liefde. Het stel vierde het jubileum met een receptie en diner bij Noabers in Hellendoorn.