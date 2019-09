Eén gewonde bij ongeval op N35: weg tussen Wierden en Nijverdal afgesloten

Leerlingen van De Passie in Wierden staan nu zelf voor de klas

10:55 WIERDEN - Is het nou echt leuk om voor de klas te staan? Leerlingen uit de hoogste klassen van De Passie krijgen de kans dat te onderzoeken, door een ochtend per week mee te lopen op een basisschool in Wierden. Gisteren was er een snuffelstage.