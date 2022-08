Een Mannendag in Rijssen? ‘Onderling praat het toch makkelijker’

VIJF VRAGEN AANRIJSSEN - Ben jij een man? En heb je wel eens het gevoel dat je van gedachten wil wisselen over ‘wie je eigenlijk bent en wat je belangrijk vindt? Pieter Hazelfhoff is overtuigd christen en één van de organisatoren van De Mannendag, die aanstaande zaterdagmiddag plaatsvindt. Belangrijke thema’s als macht, sex en prestatie? Die zullen niet worden geschuwd.

1. Waarom zetten jullie deze dag op touw ?

„Leidraad voor deze hele dag is eigenlijk het boek van Henk Stoorvogel. Hij schreef het boek Man zijn in de tweede helft. Ik ben nu 57 jaar en luisterde naar een podcast van hem. Door wat hij vertelde liet hij me inzien dat ik bepaalde dingen toch anders had willen doen, toen ik jonger was. Ik was zelf ook altijd heel zakelijk en succesvol bezig met het opbouwen van nieuwe bedrijven. Maar nu vind ik de verbinding met mensen die ik ontmoet veel belangrijker.”

2. En waarom alleen voor mannen?

„Het eerste deel van het leven van een man, zo tussen zijn 20e en 40e levensjaar, draait vooral om prestatie. Maar wanneer je rond de 40 jaar bent, ga je toch anders tegen dingen aankijken. Daarom hebben veel mannen het ook lastig zo rond deze leeftijd. Want dan ga ze nadenken over waar ze mee bezig zijn en over wat ze ergens van vinden. Met deze dag hopen we te inspireren en mannen te helpen bij dit proces.”

3. Dus vrouwen zijn niet welkom?

„In een omgeving waarin je met je gezin bent of met je vrouw, praat je toch anders dan wanneer je in een groep met mannen bent. Het voelt misschien zelfs wel wat veiliger, omdat ze tegen dezelfde issues aanlopen. En je veilig voelen is heel belangrijk, want anders kun je je ook niet kwetsbaar opstellen.”

4. Wat gaat er gebeuren?

„Samen en onder leiding van Gerald Troost beginnen we de middag met het zingen van worship liederen. Daarna zal Henk Stoorvogel een lezing geven en tegelijk een inspiratiesessie over zijn boek. Omdat we vanuit de christelijke geloofsovertuiging deze dag organiseren, zullen we ook samen gaan bidden.”

5. Denk je dat er veel deelnemers zullen komen?

„We hebben tot nu toe 65 inschrijvingen, uit de hele regio. Maar we hopen natuurlijk op meer.”

@riskchanger.nl/man.zijn