Een puzzel met roetveegpieten? Bert en Anita uit Wierden durven het aan: ‘Als niemand ze maakt, doen wij het wel’

Nog steeds geen definitie­ve plek gekozen voor megaschool Enter; nu 16 locaties in het vizier

ENTER - De verwachtingen waren hooggespannen, maar de uitkomst valt wat tegen. Het is namelijk nog steeds onduidelijk waar de nieuwe grote school in Enter komt. Wel is er een waslijst aan locaties uit de rondvraag in het dorp gerold. En met die lijst moet de gemeente Wierden nu aan de slag in een volgend onderzoek. „In april 2023 hopen we er toch wel uit te zijn.”

26 oktober