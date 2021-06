Een ‘schatkist’ aan klederdracht poppen uit nalatenschap van Holtense Diek Stegeman: ‘Ik kan er tijden naar kijken’

VIDEO Busje ramt vangrail op A1 tussen Rijssen en Holten, snelweg in beide richtingen deels dicht

14 juni RIJSSEN/HOLTEN - Een bedrijfsbus is maandagochtend op de snelweg A1 tussen Rijssen en Holten over de vangrail geschoten bij een ongeluk. De bestuurder is gewond geraakt en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De ravage op de snelweg als gevolg van het ongeluk is aanzienlijk.