Eén tegen 100-winnaar Jan vlucht uit Enter na winst van ruim 1 ton

Wierdenaar die politieman in de voet schoot was op de vlucht voor engel in harnas

14:37 WIERDEN/ALMELO - Het is voor politieagenten alsof ze in een slechte film terecht komen als ze in november vorig jaar na een telefoontje van een ongeruste buurtbewoner naar de Vlierdijk in Wierden gaan. De buurtbewoner is net in zijn tuin geconfronteerd met een ernstig verwarde man met een groot mes in zijn hand. Aangekomen bij de woning in het buitengebied zien ze Robert O. (46) in een weiland lopen.