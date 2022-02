Een volle dansvloer, Lucky draait weer: daar heeft René Tijhuis wel 5000 euro voor over

Jelle uit Nijverdal geeft niet snel op: ‘Er niet omheen draaien, vertellen hoe het zit’

NIJVERDAL - Als wethouder werkte hij met vier burgemeesters. Drie periodes, twaalf jaar, was Jelle Beintema (63) wethouder in Hellendoorn. In die tijd werd veel bereikt, al zag hij niet alle plannen verwezenlijkt worden. Na de verkiezingen van maart zwaait hij af. „Ik zeg niet dat het nieuwe college in een gespreid bedje komt, maar er ligt wel een hele stevige bodem.”

9 februari