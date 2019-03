Eerbetoon Freedom Ride aan Canadese bevrijders in Holten

Aanleg rotonde Morsweg in Rijssen begint juli

11:58 RIJSSEN - In het derde kwartaal van dit jaar, dus in de periode van de zomervakantie, begint de aanleg van de rotonde ter vervanging van de kruising Morsweg-Noordermorssingel-Spoelerstraat in Rijssen. Momenteel worden de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd en het tweede kwartaal volgt de aanbesteding.