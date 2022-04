Eerste fietsenstalling voor e-bikes in Rijssen

Prins Dennis en prinses Miranda eerste prinsen­stel van De Sükkewot­tels: ‘Haarle heeft echt zin in een feessie’

HAARLE - Prins of prinses of prins én prinses? Vanwege corona moest het carnavalsfeest in Haarle vorig jaar worden afgelast. Carnavalsvereniging De Sükkewottels wil daarom in 2022 dubbel feest vieren. En daarbij hoort een prinsenpaar, een unicum in de historie van carnavalvierend Haarle.

6:44