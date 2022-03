Eerste vluchtelingen nemen intrek in opvanglocaties in Nijverdal en Hellendoorn: ‘Ze blijven minimaal een jaar’

VIJF VRAGEN AAN Vijftiende Brommers Kieken eerste grote evenement bij Lucky nu ‘alles weer los kan’

NIJVERDAL - Een paar dagen na het begin van de lente, op 25 maart, is er bij Lucky in Rijssen weer een aflevering van sixties muziekevenement Brommers Kieken. Een hele bijzondere want het is de eerste keer dat niemand over corona na hoeft te denken. Initiatiefnemer en organisator Wim van de Merwe legt in vijf vragen uit hoe bijzonder dat zit.

16 maart