Eerste windmolen van Twente komt in Hoge Hexel: ‘Dit is een historisch moment’

Drie jaar is de melkveehouder bezig geweest om de goedkeuring voor de windturbine bij zijn bedrijf aan de Loomsweg in de wacht te slepen. Dinsdagavond was het moment eindelijk daar. Boer Jan mag zijn windmolen bouwen. „Dit is een historisch moment voor Wierden”, reageerde Roselien Slagers van Progressief Wierden op de goedkeuring van het plan Dasselaar.

Want windturbines, groot of klein, liggen nog altijd mega-gevoelig in de gemeente. Dat bleek enkele weken geleden al tijdens een eerdere bespreking van het plan, toen de groep Tegenwind Daarle/Hoge Hexel zich uitsprak tegen de windturbine.

In de raadszaal was dat dit keer niet anders. Vooral de VVD trok stevig van leer tegen de plannen van de boer en ook de SGP stemde uiteindelijk tegen het plan.

Wildgroei

Allemaal zijn ze bang voor wildgroei. Dat deze goedkeuring tot een enorme hoeveelheid aanvragen van agrariërs leidt. Dat het coulisselandschap straks volstaat met windturbines, aldus SGP-voorman Dirco Rijnders.

Maar volgens wethouder Gertjan ten Brinke hoeven we ons daar geen zorgen over te maken. In elk geval niet het komende jaar. „Dit is een pilot”, benadrukte hij nog maar eens. „En gedurende die pilot onderzoeken we alles. Rendement, de geschiktheid van de locatie, alles. Pas als we daar zicht op hebben, maken we beleid voor windmolens hoger dan 15 meter.”

Die mochten tot nu toe namelijk wel in Wierden, al staan ze er niet. Dat komt vooral omdat Wierden een vrij windluwe gemeente is. Een te lage molen levert hier te weinig energie op. „Zolang dat beleid er niet is, nemen we aanvragen nog niet in behandeling. Dat kan juridisch niet. Eerst de pilot, dan nieuwe aanvragen. Als blijkt dat dit project positief uitpakt natuurlijk.”

Strenge eisen

De Hexelse ondernemer is wel gebonden aan strenge voorwaarden. Zo mag hij de stroom die hij meer opwekt dan hij nodig is niet verkopen aan derden en moet de windturbine op het bouwblok van zijn bedrijf en woning gebouwd worden.

De boer zei eerder al dat dit geen probleem is. Hij wil vooral zo snel mogelijk verder met de verduurzaming van zijn melkveehouderij, waar al een flinke hoeveelheid zonnepanelen bovenop ligt. „Wat we extra opwekken, kunnen we ongetwijfeld zelf gebruiken. Voor ons of toekomstige elektrische voertuigen.”

Kan het niet sneller?

Voorstanders uit de Wierdense gemeenteraad zijn vooral blij dat er nu eindelijk stappen worden gezet naar windenergie. Lange tijd leek het erop dat dit in Wierden nooit zou gaan gebeuren, mede door de aversie die de grootste politieke partij Nieuw Enter Wierden (NEW) tegen grote windmolens koestert.

Tjeerd Koetje van NEW liet zich echter opvallend mild uit over de plannen. Al herhaalde hij nog wel even dat zijn partij zeker niet zit te wachten op van die stalen reuzen, zoals die nu bijvoorbeeld in de gemeente Staphorst worden gebouwd.

Voorstanders van windturbines gaven aan dat ze hopen dat de pilot niet al te lang duurt en dat er al sneller helder beleid is voor andere geïnteresseerden. „Kijk vooral naar buurgemeenten als Dalfsen, Hardenberg en Staphorst”, zeiden CDA’er Henri van der Kolk en Roselien Slagers van Progressief Wierden. „Daar is dit al heel gebruikelijk en is er al van alles volop getest. Dat hoeven we niet per se opnieuw te doen.”

De wethouder liet weten dat hij zijn best ging doen om snel met goede kaders te komen. „Maar we gaan niets overhaasten. We gaan dit zorgvuldig doen en betrekken de buurt er ook bij. Zo laten we ook zien dat we de tegenstand daar serieus nemen.”

Volledig scherm Jan Dasselaar kan zijn windturbine bestellen, want er is groen licht. © Lenneke Lingmont