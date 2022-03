Eigenaar en zoon kijken vol ongeloof naar uitslaande brand bij Akro in Nijverdal: ‘Dit is echt klote’

Bestelbus in sloot na botsing met vrachtwa­gen in Rijssen, bestuurder gewond

RIJSSEN - Bij een aanrijding op de Holterstraatweg-N350 bij Rijssen is dinsdagavond een persoon gewond geraakt. Bij het ongeluk zijn een vrachtwagen en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestelbus is door de klap in een naastgelegen sloot belandt.

22 februari