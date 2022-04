Eigenaren vakantiehuis Holten in gelijk gesteld: dwangsom onterecht

De vraag is of twee Amsterdamse eigenaren permanent in hun vakantiewoning verblijven. Dat mag namelijk niet. Volgens de gemeente doen ze dat wel. Daarom kregen ze op 16 december vorig jaar een dwangsom opgelegd. Ze moeten de permanente bewoning staken anders krijgen ze een boete van 2000 euro per maand, tot maximaal 50.000 euro.

Maar van de onderbouwing van de gemeente voor die permanente bewoning, blijft in de beroepszaak geen spaan heel. De argumenten die de gemeente gebruikt deugen volgens de commissie niet. De kwestie haalde eerder al deze krant, want de eigenaren van de woning stapten - succesvol - naar de rechter. Volgens het stel kunnen ze er niet eens permanent wonen, want de man heeft een fulltime baan in Amsterdam. De twee hebben er in 2019 wel een tijdje permanent gewoond, maar dat had met ziekte te maken en was bovendien met toestemming van de gemeente.

Tuin en zwembad

De gemeente Rijssen-Holten sleepte er allerlei feiten bij om het bewijs rond te krijgen. Vergeefs. Dat bijvoorbeeld de auto van de eigenaren meestal bij het huisje staat, is geen bewijs. Ook het feit dat het waterverbruik in Holten hoger is dan bij hun woning in Amsterdam zegt niks. In Holten is een grote tuin en een zwembad.

Dat de handhavers dierengeluiden en stemmen hoorden, zegt evenmin iets. De dieren worden door de buren verzorgd en de stemmen kunnen ook van huurders zijn. Helemaal bizar is het argument is dat de woning in Holten groter is dan die in Amsterdam en dat die in Holten dus hoofdverblijf zou zijn. Volgens de commissie zijn de rapporten van de boa’s daarnaast te gebrekkig. Kortom de dwangsom moet van tafel.