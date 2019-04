Else uit Enter is de miss voor de Ronde van Overijssel

Snoeiafval gevraagd voor paasvuren in Enter en Wierden

9:09 ENTER/WIERDEN - Het opbouwen van de paasvuren in Enter en Wierden is sinds een week in volle gang. Ook deze zaterdag kan weer snoeiafval naar de boakes aan de rand van de wijk Zuidbroek (via de Klumpershoekweg) in Wierden en op De Mors in Enter worden gebracht. Dat kan van 9.00 tot 16.00 uur en ook nog op zaterdag 13 april.