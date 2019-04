Enquête Hellendoorn: winkels moeten veel vaker open op zondag

Benoeming wethouder Willem Joosten overscha­duwd door politiek gedoe

24 april NIJVERDAL - De Hellendoornse gemeenteraad nam dinsdagavond afscheid van de overleden wethouder Dennis op den Dries. Het benoemen van zijn opvolger Willem Joosten (68) leidde even later tot gedoe en kwade gezichten in de raad. De kloof tussen coalitie en oppositie is weer een stuk dieper geworden.