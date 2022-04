EnterFit, hippe fitnessclub strijkt neer in Dorpsstraat: ‘Alsof je Club Lucky binnenkomt’

Lichtroute is ‘Wierden op z’n best’, door grote inzet vanuit alle buurten

WIERDEN - Het is deze lente de enige lichtroute in heel Nederland. Sinds dinsdagavond worden ruim twee weken lang opmerkelijke gebeurtenissen in Wierden uit de Tweede Wereldoorlog uitgebeeld. De toeloop lijkt groot te worden, de routeboekjes vliegen de deur uit.

20 april