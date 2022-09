Enterse Fitnessclub met valetparking en borrel op vrijdag, ‘maar er moet ook gesport worden’

Helemaal nieuw is de fitnessclub Enterfit in de Dorpstraat niet. Acteur en voormalig bodyguardinstructeur Zwoferink had tot op nu een sportschool onder dezelfde naam aan de Stationsweg in Enter. „Deze club is daar echter niet mee te vergelijken. Wij hebben hier echt een fitnessclub gecreëerd, dit is meer dan alleen sporten.