Enterse Landgoed Het Rheins zoekt sporters als personeel, en sponsort hun club als ’t lukt

Ook Rijssena­ren hebben winnaar GemeenteBe­lang weten te vinden

HOLTEN - GemeenteBelang is de grote winnaar bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rijssen-Holten. De lokale partij kreeg er maar liefst twee zetels bij. Daarmee is het na de SGP nu de grootste partij in de gemeente. En die stemmen komen niet langer alleen uit thuishaven Holten.

18 maart