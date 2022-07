Enterse The Dutch Dog speelt in op behoefte: ‘Baasjes zien hond steeds meer als een kind’

Een voerbak voor de snelle eter, veilige speeltjes met garantie, drinkbekers voor onderweg en zelfs een sunblock lotion . Eén rondje door The Dutch Dog aan het Middenplein in Enter en je bent er verzekerd van hoe je het leven van je hondenvriend zo aangenaam mogelijk kunt maken. „Steeds meer hondeneigenaren zien de hond als een eigen kind. En daar wil je toch ook het allerbeste voor? Wij zijn in dat gat gesprongen”, aldus eigenaar Arjan Hofman.

Iets anders proberen

Al jaren liep hij met het idee rond om een winkel te openen die speciaal bestemd is voor honden en hun baasjes. Maar het kwam het er maar niet van. Hofman is eigenaar van Hofman Animal Care, een bedrijf dat supplementen en verzorgingsproducten voor zowel huisdieren als veeteelt produceert. „Het bedrijf loopt hartstikke goed. Toch wilde ik graag iets anders proberen. The Dutch Dog is een pilotstore, waarvoor ik het concept heb bedacht. En volgens mij gaat het goed lopen omdat er best veel behoefte aan is.”

Flos zonder nylon

Wat Borkent zelf het meest bijzondere artikel vindt in de winkel? Wanneer ze als antwoord op die vraag een flostouw pakt en uitleg geeft, is dat verrassend. Want zo bijzonder is dat toch niet? „Toch wel”, vindt ze. „Dit is gemaakt van alleen maar natuurlijke producten. Er is geen nylon aan te pas gekomen. We hebben ze van kort tot heel lang. Voor een leuke prijs. Mensen denken soms dat ze hier veel meer betalen omdat het een speciaalzaak is, maar we zijn niet duurder dan de gemiddelde dierenwinkel.”