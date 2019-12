‘Inzet voor Hellen­doorn­se minima is hartverwar­mend’

9:16 NIJVERDAL - De kerstpakkettenactie van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn voor de minima in de gemeente Hellendoorn is een groot succes geworden. Het doel om 650 pakketten te vullen is ruimschoots gehaald. De levensmiddelen die over zijn worden geschonken aan de Voedselbank Hellendoorn.