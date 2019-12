FNV: ‘Geen zicht op nieuwe cao voor Unilever Nederland’

13:03 HELLENDOORN - Vakbond FNV vreest dat er voorlopig geen zicht is op een nieuwe cao voor alle medewerkers van Unilever in ons land. De multinational blijft volgens vakbondsbestuurder en cao-onderhandelaar Niels Suijker als voorwaarde stellen dat eerst afspraken moeten worden gemaakt over een meer flexibele inzet van het personeel van de Ben & Jerry's ijsfabriek in Hellendoorn.