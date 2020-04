Erik en Han zetten in Holten het levenswerk van hun vader voort

Onmogelij­ke taak rechter: maken gasten B&B in Hellen­doorn meer kabaal dan de bewoners?

28 april ZWOLLE/HELLENDOORN - De eigenaar van een bed and breakfast in Hellendoorn kan rustig slapen. Van de rechter mag hij de B&B gewoon voortzetten. Buren hadden onder meer geklaagd over geluidsoverlast maar die is niet aangetoond, zo oordeelt de bestuursrechter in Zwolle.