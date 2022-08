Erik Zwoferink (57) uit Holten volbrengt belofte aan zijn overleden vrouw met nieuwe zorglocatie NoaLies

Weegbrug afvalstort Wierden valt bijna uit elkaar; vervanging nodig, maar stevig aan de prijs

WIERDEN - De weegbrug van het afvalbrengpunt aan de Enterweg is hard aan vervanging toe. Het gevaarte brokkelt hier en daar af door corrosie en de apparatuur om de brug te bedienen is niet meer van deze tijd. De vervanging kost wat meer geld dan verwacht, omdat er waarschijnlijk asbest in de constructie verwerkt is.

