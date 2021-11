Erna heeft haar eigen ‘kletskassa’, maar eigenlijk verandert er niets...

Al meer dan veertig jaar is Erna Teesselink het vaste gezicht van kassa nummer 2 van de Jumbo aan de Grotestraat. Ze wordt op handen gedragen door de vaste klanten van de supermarkt, want Erna is altijd vrolijk en neemt alle tijd voor een praatje. Een bord met ‘kletskassa’ was haar grootste wens. En die heeft ze nu.

1. Eindelijk je eigen ‘kletskassa’. Hoe bevalt dat?

„Ik vind het helemaal fantastisch. Bij mij aan de kassa werd al veel gekletst, maar nu heb je toch meer rust en de klanten ook. Voor andere klanten die haast hebben en snel weer de winkel uit willen, is het duidelijk dat ze niet bij mij aan de kassa moeten zijn.”

2. Waarom wilde je dit zo graag?

„Omdat ik het heel bijzonder vindt om wat voor andere mensen te betekenen. Voor veel mensen die bij mij aan de kassa komen, ben ik het enige aanspreekpunt van die dag. Het is heel waardevol voor klanten die daar behoefte aan hebben. Er is veel eenzaamheid onder ouderen en nu helemaal weer meer door corona. De kletskassa is eigenlijk ook in het leven geroepen voor deze doelgroep.”

3. Wat zijn de reacties van de klanten?

„Iedereen is super enthousiast. Sommige klanten denken dat vriendinnen ook zomaar koffie kunnen komen drinken en het dan een gezellige boel is bij Erna aan de kassa is, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.”

4. En hoe gaat dat wanneer je er niet bent?

„Kassa nummer 2 is nu de officiële kletskassa, dus dat staat vast, ook als ik er niet ben. Dan zit er iemand anders achter. Maar die collega moet het wel leuk vinden om een praatje te maken en een luisterend oor te bieden. Want wil je dat niet of kun je dat niet, dan krijg je het niet makkelijk.”

5. Hoeveel kletskassa's zijn er nu in Nederland?

„De Jumbo heeft er 22 in heel Nederland. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk tweehonderd gaan komen. Maar dan wordt er vooraf wel gekeken naar de klanten die er komen en of er behoefte aan is. Want zo'n kassa krijg je niet zomaar.”

