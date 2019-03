Ernstig ongeval op A1 bij Holten; half uur vertraging

Ervaringen delen over dementie voelt goed in Nijverdal

8:57 Ben ik gewoon vergeetachtig, of is er meer aan de hand? Wie vragen heeft over geheugenverlies - of gewoon even een kop koffie wil drinken - kan vrij binnenlopen bij het nieuwe ontmoetingscentrum Kom d’r in in Nijverdal.