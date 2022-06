Espelo gaat helemaal los met een vol feestweekeinde

ESPELO - Als ze ergens weten wat gemeenschapszin is en als ze ergens weten hoe je feest moet vieren, dan is het wel in Espelo. De Holtense buurtschap kan in het jaar na corona de remmen weer helemaal los gooien. En dat gaat ook gebeuren. Komende vrijdag begint het al. Het Splose Feest komt er aan.

Sinds jaar en dag is het feest in Espelo een evenement waar de hele buurtschap en ommelanden naar uit kijkt. Dit jaar is het evenement van vrijdag 10 tot en met zondag 12 juni. De aftrap is zoals vanouds in de grote feesttent die aan de Espelodijk wordt opgebouwd.

Humor, dans en zang

In die tent voltrekt zich de klapper van de vrijdagavond, de revue Splo Löt Zich Wier Heur’n. Dat is een avond die bol staat van de optredens en waarop humor, dans en zang centraal staat. De lokale revue is doorspekt met de grappen en grollen over de onderwerpen die afgelopen jaar in Espelo hebben gespeeld.

Rockaholics

Het publiek hoeft er niet bij te staan, ze kunnen zitten aan de stoelen en tafels die in de tent zijn opgesteld. Met als voordeel dat er tijdens het optreden gewoon een drankje kan worden besteld. Na de revue is het tijd voor de band Rockaholics. Helemaal voor niks is de feestavond in de feesttent niet. Wie er bij wil zijn kan voor acht euro een kaartje kopen aan de kassa. De tent is open vanaf zeven uur.

Praalwagens en loopgroepen

Wie niet al te lang nodig heeft om de roes van vrijdagavond uit te slapen, kan zaterdagmorgen om een uur of elf genieten van de optocht die vertrekt vanaf de Okkenbroekseweg. Het is een stoet van praalwagens en loopgroepen, waar talloze inwoners maanden druk mee zijn geweest.

Volksspelen

Als de laatste klanken van de optocht zijn weggestorven tussen de weilanden, komt volkszanger Dirk Meeldijk in actie. Hij begint om 12.30 uur. Vanaf een uur of twee zijn er dan spelletjes voor de kinderen, georganiseerd door de Espelose Jongeren Vereniging. Vertier is er genoeg want op het feestterrein staan verschillende attracties om je mee te vermaken. Daaronder een springkussen, een schiettent, zweefmolen, kop van Jut en een oude bekende, de Splose Draaimolen. Later in de middag, om 14.30 uur breken dan de volksspelen los.

Afsluiter

Zaterdagavond is het weer feest vanaf 20.00 uur. Met Radio Dop2Dop en Smèrrig Diskcjochies. Kaarten kosten een tientje. Zondag uitslapen en brunchen vanaf elf uur. Een verloting en een muzikaal feest op zondagmiddag vanaf twee uur ronden het feestweekeinde in de Holtense buurtschap af.

Meer info op http://www.splosefeest.nl