Eus bezoekt pluimveehoudster in Haarle: ‘Jullie zullen het nooit eens worden’

Brainstor­men over 75 jaar vrijheid in Hellen­doorn

22 februari HELLENDOORN - De ingrijpende gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog hebben overal diepe (emotionele) sporen nagelaten, ook in de gemeente Hellendoorn. Dat is op zich al voldoende reden om te blijven herdenken en de vrijheid te vieren. Vorig jaar is een kernteam gevormd, dat een gevarieerd programma wil opstellen voor de viering van 75 jaar bevrijding in de gemeente Hellendoorn in 2020. De werkgroep roept alle inwoners op met ideeën te komen.