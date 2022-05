Excelsior’31-trainer Wouda genomineerd voor prijs beste amateurtrainer district Oost

In elk VVON-district zijn drie trainers genomineerd. Naast Wouda maken in district Oost ook Eric Speelziek (Sparta Nijkerk, eveneens derde divisie zaterdag) en Ton Kosterman (hoofdklasser Juliana’31 uit Malden) kans op de award. Om in aanmerking te komen voor de prijs van VVON moet een coach actief zijn als hoofdtrainer in de eerste klasse of hoger en hij moet beschikken over het UEFA A-diploma. Leden van de VVON kunnen tot en met zaterdag 14 mei 12.00 uur stemmen.

Eigen voetbalvisie

„Jurjan is met zijn 31 jaar één van de jongste trainers in de top van het amateurvoetbal”, aldus de VVON. Op zijn achttiende begon hij al als jeugdtrainer bij vv Heerenveen met zijn trainerscarrière. Sinds het seizoen 2016-2017 is Jurjan verbonden aan Excelsior ’31. „Via jeugdtrainer en assistent-trainer is hij nu voor het tweede seizoen hoofdtrainer. Jurjan heeft een eigen voetbalvisie vanuit het 1:4:3:3, aanvallend en dominant binnen de spelprincipes van zijn team. In zijn selectie van 25 spelers zitten 10 spelers vanuit de eigen jeugdopleiding, waarvan een aantal basisspelers en er ook al meerdere die in het eerste hebben gedebuteerd. Naast het trainen en begeleiden van het eerste elftal traint hij ook een keer per maand het talententeam bestaande uit 15-, 16- en 17-jarige talentvolle jeugdspelers. In de omgang hecht hij er veel waarde aan om te weten wat er zoal in de speler omgaat. Hoe gaat het op school of op het werk. Hoe ziet de privésituatie eruit van zijn spelers. Jurjan is een gedreven trainer die het maximale uit zijn team wil halen door duidelijk te zijn naar zijn spelers en staf”, aldus de VVON over de trainer van de Rijssense derdedivisionist.