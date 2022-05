Excelsior’31-trainer Wouda grijpt naast award voor beste amateurtrainer district Oost

Wouda werd onlangs samen met Kosterman en Eric Speelziek (Sparta Nijkerk, zaterdag nog met 4-0 te sterk voor Excelsior’31, red.) genomineerd door de VVON voor de award. In elk district werden drie trainers genomineerd. Om in aanmerking te komen voor de prijs van VVON moest een coach actief zijn als hoofdtrainer in de eerste klasse of hoger en hij moest beschikken over het UEFA A-diploma.

Extra glans

Leden van de VVON konden tot afgelopen zaterdag hun stem uitbrengen. „Voor het eerst konden VVON-leden digitaal hun stem uitbrengen op een van de drie genomineerde trainers in hun district. Bijna 30 procent van alle VVON-leden hebben dit ook daadwerkelijk gedaan”, aldus de VVON op de site. „Dit is wat ons betreft een zeer mooie ‘opkomst’. Het was in elk district ook een spannende race, zo bleek toen de stemmen werden geteld. De verschillen waren klein, soms zeer klein. Maar uiteindelijk kan er in elk district maar één trainer de winnaar zijn. Het mooie aan deze verkiezing is dat de winnaars zijn gekozen door hun collega trainers. Dit geeft wat ons betreft nog extra glans aan deze VVON Awards.”

Wouda

Wouda, volgens VVON met zijn 31 jaar een van de jongste trainers in de top van het amateurvoetbal, werd onder meer genomineerd voor de award omdat hij ‘een eigen voetbalvisie heeft vanuit het 1:4:3:3, aanvallend en dominant binnen de spelprincipes van zijn team’. Maar ook omdat hij oog heeft voor de jeugd: naast het trainen en begeleiden van het eerste elftal traint hij een keer per maand het talententeam bestaande uit 15-, 16- en 17-jarige talentvolle jeugdspelers. Verder hecht hij er in de omgang veel waarde aan om te weten wat er zoal in de speler omgaat. De Rijssense derdedivisionist staat momenteel op de zesde plek.

Winnaar Ton Kosterman is al 37 jaar actief in het trainerschap, waarvan 27 jaar als hoofdtrainer. Hij krijgt de prijs binnenkort uitgereikt voor aanvang van een duel van zijn ploeg.