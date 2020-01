Explosie in koeienstal Enter zorgt voor angst: ‘Ik dacht dat er nog meer zou komen’

Letterzet­ter slaat ook toe in Janninks­bos bij Hoge Hexel

17:22 HOGE HEXEL -Terreinbeheerder Landschap Overijssel gaat de komende weken aan de slag in het Janninksbos bij Hoge Hexel, dat deel uitmaakt van natuurgebied Het Wierdense Veld. Een deel van de werkzaamheden is een direct gevolg van het steeds verder oprukken van de letterzetter in droge periodes.