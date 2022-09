Explosie van geweld als P. (21) uit Nijverdal in de trein weigert mondkapje te dragen

De beelden uit de Keolis-trein liegen er niet om. Het is een gewone zaterdagmiddag, rond een uur of vijf als twee medewerksters door de stoptrein lopen en kaartjes controleren. De sfeer in de trein is ontspannen. Een vrouw die verkeerd had ingecheckt, mag dat ‘goedmaken’ door tijdens de stop snel bij het juiste poortje in te checken.