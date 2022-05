Extra premièreavond ‘Twente op film’ in Parkgebouw Rijssen

Voor beide vertoningen in het Parkgebouw in Rijssen zijn nu nog enkele kaarten verkrijgbaar. (Inloop vanaf 18.45 uur, aanvang 19.30 uur.) Vanaf woensdag 1 juni draait film een week in Filmhuis Hengelo. Daarna ook in Goor en Nijverdal, en later deze zomer in Wierden, Markelo, Deventer, Enschede en Doetinchem.

Twents ingesproken

Deze film is in het Twents ingesproken en Nederlands ondertiteld en vertelt het verhaal over een eeuw Twente. Wat maakt Twente tot Twente? Welke veranderingen hebben de laatste eeuw plaatsgevonden? Aan de hand van filmarchiefbeelden, door vele Twentenaren zelf aangeleverd, zie je wat er in een eeuw in Twente is veranderd.

Unieke filmbeelden opgedoken van de begrafenis van Gerrit Jan van Heek in 1915 in Enschede.

Een film die de ziel van Twente blootlegt. Met onder meer evenementen, het dagelijks leven, tradities en gebruiken, sport en bedrijvigheid.

‘Hier is geleefd’

,,Er is zoveel meer materiaal dan gedacht”, zegt regisseur Erik Willems. ,,En het zijn eigenlijk altijd mooie dingen die zijn aangedragen. Het is heel rijk en heel divers filmmateriaal. Met veel gewone dingen bij huis of in een straat. Maar ook evenementen en veel Twentse folklore. Vooral de optelsom van dat alles isbijzonder. Het geeft de kijker het gevoel van: hier is geleefd, hier zijn dingen gebeurd.”

Johanna ter Steege en filmmaker Erik Willems vertellen het verhaal van Twente.

Aan het einde van de filmvertoning is er een live optreden van Lisa Nora. Zij heeft speciaal voor de film het lied “Zo doo wiejleu dat” geschreven.

