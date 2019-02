Familie doet Het Bonte Paard in Dijkerhoek na 200 jaar in de verkoop

New York Pizza deelt 1000 gratis pizza’s uit in Nijverdal

11:39 NIJVERDAL – Pizzaliefhebbers kunnen vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur een gratis pizza ophalen in Nijverdal. De pizza's worden door New York Pizza uitgedeeld vanuit een foodtruck op het Henri Dunantplein. Deze actie is ter ere van de opening van de vestiging aan de Grotestraat op 4 februari. De 1000 pizza's zijn er in de varianten Margherita, Hawaii en Peperoini.