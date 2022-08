Felle heidebrand aan de Dwarsdijk bij Wierden

In Wierden moet veel meer worden gewipt, want anders kan het water niet weg

WIERDEN/ENTER - Wierden wipt bij lange na niet genoeg. Tegels welteverstaan. De gemeente staat zelfs op een treurige één na laatste plaats in de ranglijst van het Nederlands kampioenschap tegelwippen. Dat NK is nu een paar maanden aan de gang om Nederlanders enthousiast te maken voor vergroening in plaats van verstening in hun tuinen. „We moeten dit echt nog eens onder de aandacht brengen.”

9 augustus