Felle strijd over komst 5G-mast in Nijverdal: rechtbank wordt toneel van discussie over gezondheidsrisico’s

2,6 miljoen voor verkeers­vei­lig­heid Rijs­sen-Hol­ten: Dorps­straat in 2024 dicht en meer aandacht voor fietsers

RIJSSEN/HOLTEN - Rijssen-Holten wil de komende vier jaar verschillende knelpunten in het verkeer aanpakken. In totaal wordt er voor de wegen bijna 2,6 miljoen uitgetrokken in de begroting van het college. Dit betekent dat de Dorpsstraat in Holten autovrij wordt en dat er wordt geïnvesteerd in veilige fietsroutes voor scholieren.

17 oktober