Fietser en voetganger gewond na botsing op fietspad N344 bij Holten

Sinds zondag is Hendrika Leiwakabes­sy uit Wierden echt 100

8:57 WIERDEN - Drie generaties feliciteren zondag Hendrika Leiwakabessy met haar 100ste verjaardag. Het lijkt wel een reünie in het wijkcentrum Kandjoli in Wierden. Ze is deze zondag de 15de een eeuw oud geworden, terwijl in haar paspoort staat dat ze op 5 december 1919 werd geboren. Een fout van een ambtenaar, destijds.