Fietser naar ziekenhuis na ongeval in Hellendoorn

Burgemees­ter sluit woning in Nijverdal na vondst harddrugs

16:15 NIJVERDAL - Een woning aan de Venkel in Nijverdal is door burgemeester Anneke Raven gesloten. Dit werd maandagochtend besloten, nadat begin deze maand onder meer harddrugs zijn aangetroffen in de woning. De bewoner van het huis is aangehouden en zit in voorlopige hechtenis.