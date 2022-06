Fietser rijdt tegen boom in Rijssen en raakt zwaar gewond

De eerst beschikbare traumahelikopter stond in Rotterdam en landde op een grasveld bij de manege van De Oosterhoffruiters aan de Brekeldlaan. De gewonde fietser was inmiddels in de ambulance gestabiliseerd. De trauma-arts reed ter ondersteuning van het ambulancepersoneel mee naar het MST in Enschede. Het is nog onbekende welk letsel de fietser heeft opgelopen.