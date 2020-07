Fietsers bij Haarle moeten wachten op veilige oversteek van N35: ‘We kunnen niet blijven uitstellen’

Sint Sebastia­nus-kerk in Haarle dicht: ‘Verschrik­ke­lijk nieuws dat keihard aankomt’

14 juli HAARLE - Het nieuws kwam voor de gelovigen in Haarle niet helemaal als een verrassing, maar de schok is er in het dorp niet minder om. Parochie Heilige Kruis laat weten dat de kerken in Haarle, Mariënheem, Broekland, Heeten, Nieuw-Heeten, Luttenberg en de Pauluskerk in Raalte op termijn dichtgaan. Alleen basiliek De Kruisverheffing in het centrum van Raalte blijft open voor alle kerkelijke vieringen.