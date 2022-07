Fietspad langs Ypeloweg bij Enter komt na lange strijd in zicht: ‘Maar sommige automobilisten gaan dan nóg harder rijden’

Nieuw camperpara­dijs aan de voet van de Elerberg bij Hellen­doorn: ‘Laat ze maar komen’

EELEN EN RHAAN - Willy ten Boske schenkt zichzelf en zijn partner Hanny Hagreis een ijskoud pilsje in. Labrador Roover ligt in vakantiestand onder de luifel van hun camper. Twee nachten wilden ze blijven op de nieuwe camperplaats van De Bosrand, net buiten Hellendoorn. Het zijn er inmiddels vijf. „We hebben al veel mooie plekjes in Nederland gezien, maar deze is wel erg fraai.”

19 juli