Fietsster belandt in ziekenhuis na aanrijding bij Daarle

Miljoenen meer nodig voor nieuwe sporthal in Wierden, maar dat lijkt geen probleem

WIERDEN - Of het nu een sportzaal of sporthal wordt, weten ze in het gemeentehuis van Wierden nog niet, maar wel is duidelijk dat de gloednieuwe sportaccommodatie op de Esrand veel duurder wordt dan verwacht. Vorig jaar reserveerde Wierden nog 3,5 miljoen euro voor het project, maar door oplopende bouwkosten lijkt het gebouw met 7,1 miljoen euro twee keer zo duur te worden.

14:58