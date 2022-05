Fietsster gewond na valpartij in Wierden, politie op zoek naar bestuurder trekker

WIERDEN - Een fietsster is vanochtend gewond geraakt in Wierden. Het vermoeden bestaat dat ze is gevallen nadat ze een trekker tegenkwam. Of ze in aanraking is gekomen met de trekker is nog niet bekend. De vrouw is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.