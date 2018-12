File op A1 richting Hengelo na ongeluk bij Holten

Rijssense Revue gaat voor eigentijds

11:39 RIJSEN - 'Mooi, dat 't zo kan'. Dat is de titel van de nieuwe voorstelling van de Rijssense Revue. Centrale thema: de lokale noaberhulp. Begin februari hebben de opvoeringen in het Parkgebouw plaats. Met ongetwijfeld volle zalen, want na bijna een halve eeuw is de revue niet meer uit het Reggestadje weg te denken.