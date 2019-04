File op de A1 bij Holten zorgt inmiddels voor meer dan 50 minuten vertraging

Oude pand van supermarkt PLUS in Rijssen moet hele buurt verbinden

6:19 RIJSSEN - In het voormalige pand van supermarkt PLUS aan de Roelfbosmastraat in Rijssen is Buurtkracht ‘Oude Plus’ geopend. Het nieuwe inlooppunt in de wijk moet een ontmoetingsplek voor bewoners van de Braakmanslanden worden. Voor allochtone bewoners is het nu al een heel belangrijke plek.