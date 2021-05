Flinke klapper in Holten: twee auto’s total loss

Moluks monument herinnert in Hoge Hexel aan kamp Vossen­bosch: ‘Dit is een erkenning voor ons’

12 mei HOGE HEXEL - Het is het eerste monument in heel het land dat door Nederlanders geschonken is aan hun Molukse dorpsgenoten. Buitenaf in Hoge Hexel herinnert het aan hun vroegere woonoord Vossenbosch, dat in de buurt stond.