Flinke natuurbrand in buitengebied Holten

Paasvuur Espelo is kleiner en gemoedelij­ker dan normaal

13:17 ESPELO - Ze hebben hun vakantiebestemming erop afgestemd, de familie Roelofs uit Zeeland. Een paar dagen naar het oosten van het land om het grootste paasvuur in Nederland mee te maken. Ruim twee uur voor het ontsteken van de paasbult zijn ze aangekomen. Het nieuws dat de paasvuren niet doorgaan of in kleinere vorm, hebben de Roelofsen niet meegekregen.