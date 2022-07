Floor (22) uit Wierden is de nieuwe kaaskoningin

Rijssense Ampika (31) geeft Thaise massages: ‘Ik vind het fijn om mensen een goed gevoel te geven’

RIJSSEN - Een massagesalon waar je terechtkunt voor een traditionele Thaise behandeling? Die hadden ze tot nu toe nog niet in Rijssen. Ampika Tijhuis brengt daar verandering in. De 31-jarige Rijssense opende Thaihuis Massage & Wellness aan de Dannenberg. „Het is voor mij een eer om mensen van hun klachten af te helpen.”

