Forse ozb-verhoging gemeente Hellendoorn voor 2020 deels teruggedraaid

Rijs­sen-Hol­ten houdt waarde­rings­week voor vrijwilli­gers

5 november RIJSSEN - De gemeente Rijssen-Holten wil de vele vrijwilligers die zich elk jaar belangeloos inzetten voor anderen, een organisatie of vereniging bedanken voor hun inzet. Daarvoor is de Waarderingsweek voor vrijwilligers opgezet, die plaatsheeft in de week van 9 tot en met 13 december.