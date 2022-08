FreeXs Sportweek in Nijverdal draait niet om bekeren of prediken: ‘Het is magisch, wat hier gebeurt’

Terwijl het ene kind zich deze donderdagmiddag prima vermaakt op het voetbalveld aan de Morgenster in de Kruidenwijk, zijn anderen druk bezig om het twirlen onder de knie te krijgen. Bij sommigen verloopt dat niet altijd van een leien dakje. Want het is nog best lastig om zo’n stok al draaiende tussen je vingers van de ene naar de andere hand over te geven. Maar de 9-jarige Tom Hallink vindt het helemaal niet moeilijk. Eigenlijk is hij hier ook gewoon om te komen voetballen. „Ik ben hier elke middag, want ik woon hier schuin tegenover. Ik ben blij dat er wat te doen is.”

Julia Scharphof (21) is een van de coördinatoren van de FreeXs Sportweek. Ze doet voor het vierde jaar als vrijwilliger mee aan het evenement. „Het is magisch wat hier gebeurt in de groep”, vertelt ze. „In het begin van de week zijn we vreemdelingen voor elkaar, maar het voelt binnen de kortste mogelijke tijd als familie. Er zitten heel wat paradijsvogels tussen die graag iets willen doen voor kinderen. Ik vind dat mooi, het gaat voor mij om verbinding, mensen dicht bij elkaar brengen. En dat is wat hier gebeurt.”

Iedere ochtend krijgt de vrijwilligersgroep bezoek van een predikant die de dag begint met een bijbellezing en spreken ze samen de activiteiten door. „Aan de orde komen belangrijke thema’s, zoals vriendschap. We praten er naderhand met elkaar over en dan komen er eerlijke verhalen. Omdat een ieder zich veilig genoeg voelt en je kunt zijn wie je bent, leer je iedereen heel goed kennen in korte tijd”, aldus Scharphof.

Wanneer het even pauze is op deze bloedhete middag, voeren de jongeren voor de kinderen een toneelstukje op en is er tijd voor wat rust. „De verlamde wordt door vier vrienden naar Jezus gedragen” vertelt Scharphof. „Hierin komt aan de orde dat het belangrijk is dat je voor elkaar klaar staat.” Maar bekeren of prediken? „Nee, dat doet we niet. Als er vragen zijn, dan beantwoorden we die. Maar dat gaat allemaal heel spelenderwijs. Wel geven we mee dat je aardig moet zijn en respect voor elkaar moet hebben. En geen lelijke dingen over elkaar zeggen.”